Требуется перенести готовый сайт extrodent-centr.ru с фреймворка Laravel на CMS Wordpress (приоритет), или Joomla, Drupal, ModX. Сделать полную копию 50 посадочных страниц. Со всеми cta-блоками, как есть на сайте. Сайт должен быть полностью адаптивен под ...
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется доработать страницу формирования заказа и оплаты на cms битрикс для интернет магазина. Задача: При окончательном оформлении заказа, передавать автоматически на онлайн эквайринг номер заказа в поле и сумму (скорее всего по параметру Post), когда пользователь ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт2 года назад
Мы занимаемся изготовлением и отрисовкой художником портретов на холсте. Компания Holst Media Задача: Нарисовать статическую картинку для (пк и моб версии) для сервиза марквиз с примера sweetjerry-spb.ru Размеры указаны здесь https://help.marquiz.ru/article/1953 по формату отображения Standart Крестиком я зачеркнул девушку с ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, уважаемые исполнители! Требуется доработать логотип для стоматологии. Прикрепил уже имеющийся логотип, нам хочется увидеть в логотипе зуб, вписанный в него бриллиант. Нужно чтобы по логотипу было понятно, что это стоматология. Сама стоматология имеет название "Даймонд-Клиник". Если ...Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт2 года назад