top-seo

Андрей top-seo

 
28 летРоссия/Нижний Новгород
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перенести готовый сайт с Laravel на CMS

    Требуется перенести готовый сайт extrodent-centr.ru с фреймворка Laravel на CMS Wordpress (приоритет), или Joomla, Drupal, ModX. Сделать полную копию 50 посадочных страниц. Со всеми cta-блоками, как есть на сайте. Сайт должен быть полностью адаптивен под ...

    WordPressLaravelJoomlaMODXDrupal
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработать форму оплаты интернет магазин битрикс

    Требуется доработать страницу формирования заказа и оплаты на cms битрикс для интернет магазина. Задача: При окончательном оформлении заказа, передавать автоматически на онлайн эквайринг номер заказа в поле и сумму (скорее всего по параметру Post), когда пользователь ...

    Битрикс
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн картинки + разработка лого

    Мы занимаемся изготовлением и отрисовкой художником портретов на холсте. Компания Holst Media Задача: Нарисовать статическую картинку для (пк и моб версии) для сервиза марквиз с примера sweetjerry-spb.ru Размеры указаны здесь https://help.marquiz.ru/article/1953 по формату отображения Standart Крестиком я зачеркнул девушку с ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработать логотип

    Здравствуйте, уважаемые исполнители! Требуется доработать логотип для стоматологии. Прикрепил уже имеющийся логотип, нам хочется увидеть в логотипе зуб, вписанный в него бриллиант.  Нужно чтобы по логотипу было понятно, что это стоматология. Сама стоматология имеет название "Даймонд-Клиник". Если ...

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    2 года назад