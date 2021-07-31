Здравствуйте, уважаемые исполнители! Требуется доработать логотип для стоматологии. Прикрепил уже имеющийся логотип, нам хочется увидеть в логотипе зуб, вписанный в него бриллиант. Нужно чтобы по логотипу было понятно, что это стоматология. Сама стоматология имеет название "Даймонд-Клиник". Если ...