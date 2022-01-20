Сервис курьерской доставки. Возможность заказчику не публиковать заказы вручную. Установив плагин, его заказ будет отправляться к нам автоматически. Есть скелет модуля, необходимо доработать модуль и подключить его к нашему api. Есть пример реализации задачи.
Развернуть интеренет-магазин автозапчастей на CMS и развернуть CRM
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо развернуть все на готовых решениях
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