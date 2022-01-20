Развернуть интеренет-магазин автозапчастей на CMS и развернуть CRM

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок694 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо развернуть все на готовых решениях

2 года назад
durveser123
29 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Разработать модуль для wordpress (WooCommerce)

    $520

    Сервис курьерской доставки. Возможность заказчику не публиковать заказы вручную. Установив плагин, его заказ будет отправляться к нам автоматически. Есть скелет модуля, необходимо доработать модуль и подключить его к нашему api. Есть пример реализации задачи.

    WordPressWooCommerce
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка Интернет-магазина

    $1000

    Разработка Интернет-магазина (возможно в виде landing page) украшений из янтаря на основе каталога PDF (прикреплен). Главные задачи: - CMS wordpress, модули можем купить - мультиязычность (эстонский, английский, русский) - оплата товара по visa, mastercard, по счету. - стиль подобный ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Opencart доработка шаблона

    Необходимо изменить опцию выбора цвета товара. В карточке товара есть опция выбор цвета, необходимо чтобы была возможность загрузить фото. Также что бы при выборе цвета изменялась картинка товара. Также увеличить размер "переключатель цвета", который отображается на сайте.

    OpenCart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание интернет-магазина на платформе 1c bitrix

    Необходимо создать сайт для реализации онлайн торговли на платформе 1с битрикс. -Сверстать сайт и реализовать адаптивные версии под планшет и телефон. -Внедрить верстку сайта на платформу 1с битрикс. -Установить двухстороннюю связь с базой 1с. Жду ваших предложений. Все файлы для ...

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка сайта интернет магазина на фраймворке react

    Необходимо внести правки в готовый интернет магазин строительных инструментов, такие как исправления вёрстки и работы каталога, а также необходимо сделать страницу - сравнение товаров. Используемые технологии - html, css, javascript, react.

    React
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработать форму оплаты интернет магазин битрикс

    Требуется доработать страницу формирования заказа и оплаты на cms битрикс для интернет магазина. Задача: При окончательном оформлении заказа, передавать автоматически на онлайн эквайринг номер заказа в поле и сумму (скорее всего по параметру Post), когда пользователь ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Требуется специалист по Elementor со знанием кода !

    $25

    В Elementor периодически всплывает ошибка 502 Bad request  .Также нужны правки по стилям .Возможно  поправить аккуратно несколько блоков  по страницам. Просьба обращаться только опытных ,тех кто сталкивался ранее с этим конструктором и знает подводные камни ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать категории для магазина на Opencart согласно СЯ

    Создать подкатегории по СЯ, прописать им падежи и по 1-3 предложения.Подробное тз тут https://docs.google.com/document/d/1mxcGawfmP886SwyUTog63RlK6MPijHGPD5Pz4A7q5GM/edit?usp=sharing По цене можно договориться о почасовой работе - согласовываем тестовое время - 2-3 часа и далее уже договариваемся по объёму.1. Важен опыт ...

    OpenCart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Настроить магазин на Woocommerce/

    Всем доброго дня! Купил шаблон, наполнить еще как-то смогу, но вот учиться дизайну некогда. Нужно шаблон Woocommerce подогнать по дизайну к старому сайту. Ни один в один конечно, ну что бы хотя бы постоянный клиент не шарахнулся ...

    WooCommerce
    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    2 года назад