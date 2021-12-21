durveser123

Требуется доработка приложения 'Первый доктор' для Android с добавлением функционала видеоконсультаций. Необходимо реализовать звонки из базы данных, добавить разрешения на видеокамеру и микрофон, оптимизировать процесс проверки версии, а также внести изменения в работу ссылок и распознавания голоса. Подробности в спецификации.