durveser123

Требуется провести доработку сайтов доброленд.рф и урокибезопасности.рф. Необходимо изменить формы регистрации, добавить экспорт данных пользователей и обновить сертификаты. Изменения включают добавление строк для ФИО и телефона, а также корректировку подписей на сертификатах.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется развернуть интернет-магазин автозапчастей на базе CMS и интегрировать CRM-систему. Необходимо использовать готовые решения для упрощения процесса. Ожидается создание функционального магазина с возможностью управления запасами и заказами.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется PHP программист для натяжки готовой верстки интернет-магазина на WooCommerce. Основные задачи: настройка фильтров, вывод каталога с фильтрами, действие при добавлении в корзину и оформление заказа. Важно, чтобы функционал работал четко. Срок выполнения - 2 дня.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуются правки в проекте на Laravel. Необходимо оценить три пункта из технического задания и обсудить стоимость выполнения каждого из них. Основное внимание уделяется пунктам 0.1.2, 0.1.3 и 0.1.4.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется доработка функционала проекта на фреймворке Yii2. Необходимы знания стека технологий: Yii2, MySQL, Vue.js и Docker. Ожидается качественное выполнение задач, связанное с улучшением текущего функционала сайта.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется доработка приложения 'Первый доктор' для Android с добавлением функционала видеоконсультаций. Необходимо реализовать звонки из базы данных, добавить разрешения на видеокамеру и микрофон, оптимизировать процесс проверки версии, а также внести изменения в работу ссылок и распознавания голоса. Подробности в спецификации.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт3 года назад