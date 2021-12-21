durveser123

Андрей durveser123

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Корректировка сайта. Python

    Требуется провести доработку сайтов доброленд.рф и урокибезопасности.рф. Необходимо изменить формы регистрации, добавить экспорт данных пользователей и обновить сертификаты. Изменения включают добавление строк для ФИО и телефона, а также корректировку подписей на сертификатах.

    Python
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Развернуть интеренет-магазин автозапчастей на CMS и развернуть CRM

    Требуется развернуть интернет-магазин автозапчастей на базе CMS и интегрировать CRM-систему. Необходимо использовать готовые решения для упрощения процесса. Ожидается создание функционального магазина с возможностью управления запасами и заказами.

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Натяжка готовой верстки магазина на WooCommerce. ВП

    Требуется PHP программист для натяжки готовой верстки интернет-магазина на WooCommerce. Основные задачи: настройка фильтров, вывод каталога с фильтрами, действие при добавлении в корзину и оформление заказа. Важно, чтобы функционал работал четко. Срок выполнения - 2 дня.

    Node.jsPHPWooCommerceWordPress
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки ларавел

    Требуются правки в проекте на Laravel. Необходимо оценить три пункта из технического задания и обсудить стоимость выполнения каждого из них. Основное внимание уделяется пунктам 0.1.2, 0.1.3 и 0.1.4.

    Laravel
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта на фреймворке Yii2

    Требуется доработка функционала проекта на фреймворке Yii2. Необходимы знания стека технологий: Yii2, MySQL, Vue.js и Docker. Ожидается качественное выполнение задач, связанное с улучшением текущего функционала сайта.

    DockerMySQLYii
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка приложения для андроида.

    Требуется доработка приложения 'Первый доктор' для Android с добавлением функционала видеоконсультаций. Необходимо реализовать звонки из базы данных, добавить разрешения на видеокамеру и микрофон, оптимизировать процесс проверки версии, а также внести изменения в работу ссылок и распознавания голоса. Подробности в спецификации.

    AndroidFirebaseiOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    3 года назад