Посадка интернет магазина на Wordpress.

Создать подкатегории по СЯ, прописать им падежи и по 1-3 предложения.Подробное тз тут https://docs.google.com/document/d/1mxcGawfmP886SwyUTog63RlK6MPijHGPD5Pz4A7q5GM/edit?usp=sharing По цене можно договориться о почасовой работе - согласовываем тестовое время - 2-3 часа и далее уже договариваемся по объёму.1. Важен опыт ...