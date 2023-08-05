johny_catsvilll

Владислав Батенко johny_catsvilll

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
18 часов назад
Веб-разработки - PHP, HTML5, CSS3.Моя деятельность в большей степени веб-разработки.

Веб-разработки - PHP, HTML5, CSS3.Моя деятельность  в большей степени веб-разработки. 

Небольшой перечень основных направлений деятельности:

- Создание сайтов под ключ;

- Верстка HTML, CSS;

- Написание сайтов на PHP,  написание скриптов PHP, JS и т.д.;

- Написание корпоративных  сайтов, лендингов, интернет-магазинов, новостных порталов,  бирж, партнерок, анонимных чатов, социальных сетей, форумов.

Языки программирования:

1. PHP - 5 лет

2. Javascript - 3, 5 года

    a. Jquery 3,5 год

    b. Bootstrap 3 год

3. HTML5 - 3 года

4. CSS3 - 3 года

  1. Mysql/PostgreSql/SQLLITE/MongoDB

  2. Swagger документация

  3. Feature Test PHP

  1. Создание telegram ботов

  2. Парсинг систем

  3. Мультиязычные проекты

  4. Сео настройки проектов на Laravel

  5. Оптимизация проектов на Laravel

  6. Помощь с установкой на хостинг и домен

  7. Поключение Cloudflare/Heroku/Google cloud. Настройка серверов

Фреймворки

1. Laravel 5,6,7,8,9,10(Шаблонизатор blade) - 4 года

3. Патерн проектирования MVC (ООП) - 4. года

  1. Vue js - 2 года

  2. React - 2 года

  3. Vuex/Vue Route - 2 года

  4. Подключение платежных систем и различных API.

Опыт:

1. Высоконагруженные сайты(создание)

2. ООП

3. GIT/Svn/Mercurial

4. Адаптивная верстка

5. Создание шаблонов

Опыт: более 4 лет.

#4Интеграция платежных систем
#5Разработка бэкенда
#5Laravel
#31Интеграция верстки
#53Устранение ошибок
Доработка сайтов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#123
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

azmigtele
Антон 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
год назад
Написать новые функции на Laravel сайте
LaravelДоработка сайтовУстранение ошибок
Все четко, за 40 минут выполнено - просто пулей. Спасибо.
Отличный заказчик
Ответный отзыв
Ullyses
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$1000
10 баллов
2 года назад
Написать бэкенд на Laravel на готовую верстку используя готовую базу
LaravelИнтеграция платежных системРазработка бэкенда
Владислав справился с заданием раньше указанного срока, всегда на связи, терпеливый, обеспечивает поддержку и после сдачи проекта.
Лучший заказчик. Было невероятно приятно работать и надеюсь будут еще проекты! Рекомендую)
Ответный отзыв
elondima
Дмитро 
34 года
2 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
$100
10 баллов
2 года назад
Зробити сайт на ларавель
LaravelРазработка бэкенда
Исполнитель огонь. Хоть мы и затягиваем оплату. Терпелив. Рекомендую
Пришлось подождать, но оплатили и закрыли проект
Ответный отзыв
fauztdin0ff
30 лет
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$200
10 баллов
2 года назад
Back-end небольшого сайта + админка + связка с другим сервисом
Разработка бэкенда
Грамотный, опытный, пунктуальный. Выполнил заказ за половину договоренного срока. Всегда на связи. Работает быстро и качественно! Показывает промежуточные результаты. Выполнением доволен полностью! рекомендую)
Очень приятный заказчик. Постоянно на связи и четко поставленное ТЗ. Комфортно работать, рекомендую!))
Ответный отзыв
Ullyses
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$200
10 баллов
2 года назад
Натянуть готовую верстку на Laravel и разместить на сервере
LaravelИнтеграция верстки
Сделано все быстро и в срок, с пониманием относится к сложностям которые появляются во время реализации проекта.
Прекрасный заказчик. Четко поставил ТЗ и все время был на связи, если возникали вопросы. Рекомендую!!!)
Ответный отзыв
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