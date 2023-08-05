Владислав Батенко johny_catsvillljohny_catsvilll
Веб-разработки - PHP, HTML5, CSS3.Моя деятельность в большей степени веб-разработки.
Небольшой перечень основных направлений деятельности:
- Создание сайтов под ключ;
- Верстка HTML, CSS;
- Написание сайтов на PHP, написание скриптов PHP, JS и т.д.;
- Написание корпоративных сайтов, лендингов, интернет-магазинов, новостных порталов, бирж, партнерок, анонимных чатов, социальных сетей, форумов.
Языки программирования:
1. PHP - 5 лет
2. Javascript - 3, 5 года
a. Jquery 3,5 год
b. Bootstrap 3 год
3. HTML5 - 3 года
4. CSS3 - 3 года
Mysql/PostgreSql/SQLLITE/MongoDB
Swagger документация
Feature Test PHP
Создание telegram ботов
Парсинг систем
Мультиязычные проекты
Сео настройки проектов на Laravel
Оптимизация проектов на Laravel
Помощь с установкой на хостинг и домен
Поключение Cloudflare/Heroku/Google cloud. Настройка серверов
Фреймворки
1. Laravel 5,6,7,8,9,10(Шаблонизатор blade) - 4 года
3. Патерн проектирования MVC (ООП) - 4. года
Vue js - 2 года
React - 2 года
Vuex/Vue Route - 2 года
Подключение платежных систем и различных API.
Опыт:
1. Высоконагруженные сайты(создание)
2. ООП
3. GIT/Svn/Mercurial
4. Адаптивная верстка
5. Создание шаблонов
Опыт: более 4 лет.
Портфолио
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