Написать бэкенд на Laravel на готовую верстку используя готовую базу

$1000
Веб-программированиеЗавершен1 заявка4 просмотра
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Написать бэкенд на для сайта и кастомной админ панели на Laravel на готовую верстку используя существующую базу данных, разместить на сервере, подключить СМС уведомления и оплату через платежную систему Stripe.

Задание детально описано в ТЗ в приложенных файлах.

Срок выполнения 40 дней.

Laravel
4 месяца назад
Ullyses
35 летЛатвия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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Выбранный исполнитель
johny_catsvilll
28 летУкраина
4 года в сервисе
Был
час назад
4 месяца назад
$1000
30 дней
Владислав справился с заданием раньше указанного срока, всегда на связи, терпеливый, обеспечивает поддержку и после сдачи проекта.
Лучший заказчик. Было невероятно приятно работать и надеюсь будут еще проекты! Рекомендую)