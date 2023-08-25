Программист на фронт + бек

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки31 просмотр
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Здравствуйте.

Требуется программист на выполнение нескольких задач на проекте.

В основном задачи на фронт + бек (фронт на ts, бек на go).

Просьба указывать последние проекты + ставку в час.

В приоритете выполнение сроков и качество, т.к. много задач в беклоге.

Подробности по проекту и тестовое задание в ЛС.

Хорошего дня

4 месяца назад
johnalexeev
Евгений 
30 летУкраина
год в сервисе
Был
месяц назад