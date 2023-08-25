Программист на фронт + бек

Описание проекта: Ищу специалиста для создания нового парсера на PHP. Этот парсер должен извлекать данные и корректно записывать их в нашу базу данных ClickHouse. Важно, чтобы парсер правильно обрабатывал десятичные числа и был совместим ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Требуется программист на выполнение нескольких задач на проекте.
В основном задачи на фронт + бек (фронт на ts, бек на go).
Просьба указывать последние проекты + ставку в час.
В приоритете выполнение сроков и качество, т.к. много задач в беклоге.
Подробности по проекту и тестовое задание в ЛС.
Хорошего дня
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