Кастомный парсер на PHP для обработки и записи данных в ClickHouse

$650
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки61 просмотр
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Описание проекта:

Ищу специалиста для создания нового парсера на PHP. Этот парсер должен извлекать данные и корректно записывать их в нашу базу данных ClickHouse. Важно, чтобы парсер правильно обрабатывал десятичные числа и был совместим с нашей структурой базы данных.

Основные задачи:

  1. Разработать новый парсер на PHP, способный работать с нашей текущей структурой базы данных. База данных уже готова и находится на сервере Ubuntu.

  2. Гарантировать корректное округление десятичных чисел при записи в базу данных.

Требуемые навыки:

  • Глубокие знания PHP

  • Опыт работы с ClickHouse. и базами данных в целом

  • Опыт работы с Ubuntu

Дополнительная информация:

  • Предоставлю все необходимые спецификации и детали структуры базы данных.

  • Целевой результат должен быть полностью совместим с нашей структурой базы данных и не иметь ошибок в округлении чисел.

Целевой результат:

  • Эффективный парсер, который без проблем интегрируется с нашей базой данных.

  • Корректное округление и обработка десятичных чисел.

PHP
4 месяца назад
guest_1680195651093
Украина
9 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
iKey
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
4 месяца назад
$650
45 дней
RUB