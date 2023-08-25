Переделать раздел со списком элементов, вёрстка готова, нужно встроить шаблон и доработать функционал. Задание в приложенном файле.
Кастомный парсер на PHP для обработки и записи данных в ClickHouse
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Описание проекта:
Ищу специалиста для создания нового парсера на PHP. Этот парсер должен извлекать данные и корректно записывать их в нашу базу данных ClickHouse. Важно, чтобы парсер правильно обрабатывал десятичные числа и был совместим с нашей структурой базы данных.
Основные задачи:
Разработать новый парсер на PHP, способный работать с нашей текущей структурой базы данных. База данных уже готова и находится на сервере Ubuntu.
Гарантировать корректное округление десятичных чисел при записи в базу данных.
Требуемые навыки:
Глубокие знания PHP
Опыт работы с ClickHouse. и базами данных в целом
Опыт работы с Ubuntu
Дополнительная информация:
Предоставлю все необходимые спецификации и детали структуры базы данных.
Целевой результат должен быть полностью совместим с нашей структурой базы данных и не иметь ошибок в округлении чисел.
Целевой результат:
Эффективный парсер, который без проблем интегрируется с нашей базой данных.
Корректное округление и обработка десятичных чисел.
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