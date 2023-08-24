Потрібен WP розробник

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки52 просмотра
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Шукаю розробника, хто добре знає CMS WP. Часто бувають завдання як щодо розробки, так і з доопрацювання.

Зараз треба закрити ТЗ по доопрацюванню сайту.

Обов'язково потрібно знати бекенд та фронт

4 месяца назад
kolbear
Артур 
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
19 часов назад