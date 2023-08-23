Наш сайт сделанный на коде нужно пернести на WordPress с добавлением блока о блоге
Разработать калькулятор стоимости грузов авто транспортом по РФ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для экспедиторской компании нужно разработать калькулятор стоимости грузов, объяснил проблему которая есть - более подробно в файле pdf который прикрепил, там же расписано примерное тз, хотелось бы увидеть какие то предложение от исполнителей. просьба подробно ознакомиться с заданием, всем хорошего дня.
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