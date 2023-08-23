Разработать калькулятор стоимости грузов авто транспортом по РФ

$500
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки37 просмотров
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Для экспедиторской компании нужно разработать калькулятор стоимости грузов, объяснил проблему которая есть - более подробно в файле pdf который прикрепил, там же расписано примерное тз, хотелось бы увидеть какие то предложение от исполнителей. просьба подробно ознакомиться с заданием, всем хорошего дня.

4 месяца назад
Vglife
26 летРоссия
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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