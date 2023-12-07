Натянуть верстку на Wordpress + REST API

$350
Веб-программированиеЗавершен1 заявка1 просмотр
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Нужно натянуть верстку по ТЗ на WordPress

Та сделать калькулятор. Данные для калькуляторов, передаются через API стороннего сервиса, доступы и документацию предоставим.

WordPress
месяц назад
maxim_soloviov
20 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
herman_zuiakov
24 годаГермания
4 года в сервисе
Был
день назад
2 месяца назад
$350
31 день
UAHUSDTWMZ
Все супер, рекомендую!
Все отлично, работаем не в первый раз, рекомендую!