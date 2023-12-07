Натянуть верстку на Wordpress + REST API

Нужен обычный бот для ловли дат на сайте
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Нужно натянуть верстку по ТЗ на WordPress
Та сделать калькулятор. Данные для калькуляторов, передаются через API стороннего сервиса, доступы и документацию предоставим.
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