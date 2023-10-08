Создать шаблон настройки импорта WP ALL IMPORT для товаров WooCommerce

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки172 просмотра
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Есть файлы выгрузки товаров с сайта https://yavshoke.ua/ необходимо настроить шаблон импорта в плагине WP ALL IMPORT PRO для корректной загрузки товаров на сайт и последующих обновлений из исходного файла.

WooCommerce
2 месяца назад
samusenkogalinka
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
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