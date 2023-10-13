Парсер и т.д

MODx доработка сайта, задачи на сегодня Техническое задание пришлю файлом в ТГ Сроки сегодня до вечера Бюджет 45$ оплата по факту готовности всех задач Оставляйте Ваш телеграмм для связи
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка программы для анализа футбольных и хоккейных матчей
Описание:
Требуется разработать программу для анализа футбольных и хоккейных матчей. Программа должна выполнять следующие действия:
• Для каждого матча брать историю лиги за 3 сезона включая этот сезон и вычислять:
? Среднее количество голов, забитых хозяевами
? Среднее количество голов, забитых гостями
• Для каждой команды брать в отдельности количество голов, забитых и пропущенных в последних 50 матчах.
• По формуле, предоставленной заказчиком, получать значение.
• По калькулятору Пуассона рассчитывать коэффициенты.
• Сравнивать коэффициенты с коэффициентами букмекера и показывать валуи, которые будут выше 15 процентов.
• В конце выдавать список таких матчей.
Требования к программе:
• Программа должна быть написана на языке не имеет значения. данные можно парсить с nb-bet.ru либо с майскор. есть ссылки на калькуляторы пуассона специально зделаных для этих целей
Оплата: жду предложений
рублей.
Сроки:
Разработка программы должна быть завершена в течение жду предложений [сроки] дней.
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