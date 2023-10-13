Парсер и т.д

Разработка программы для анализа футбольных и хоккейных матчей

Описание:

Требуется разработать программу для анализа футбольных и хоккейных матчей. Программа должна выполнять следующие действия:

• Для каждого матча брать историю лиги за 3 сезона включая этот сезон и вычислять:

? Среднее количество голов, забитых хозяевами

? Среднее количество голов, забитых гостями

• Для каждой команды брать в отдельности количество голов, забитых и пропущенных в последних 50 матчах.

• По формуле, предоставленной заказчиком, получать значение.

• По калькулятору Пуассона рассчитывать коэффициенты.

• Сравнивать коэффициенты с коэффициентами букмекера и показывать валуи, которые будут выше 15 процентов.

• В конце выдавать список таких матчей.

Требования к программе:

• Программа должна быть написана на языке не имеет значения. данные можно парсить с nb-bet.ru либо с майскор. есть ссылки на калькуляторы пуассона специально зделаных для этих целей

Оплата: жду предложений

рублей.

Сроки:

Разработка программы должна быть завершена в течение жду предложений [сроки] дней.