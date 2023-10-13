Локализация сайта для интернет-магазина

Есть файлы выгрузки товаров с сайта https://yavshoke.ua/ необходимо настроить шаблон импорта в плагине WP ALL IMPORT PRO для корректной загрузки товаров на сайт и последующих обновлений из исходного файла.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Магазин на simpla Smarty нужно сделать локализацию, добавить языковую версию сайта
Ссылку и подробности в ЛС
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