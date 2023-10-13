Локализация сайта для интернет-магазина

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки46 просмотров
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Магазин на simpla Smarty нужно сделать локализацию, добавить языковую версию сайта

Ссылку и подробности в ЛС

2 месяца назад
winkel2011
Валера 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад