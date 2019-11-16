winkel2011

Требуется провести оптимизацию интернет-магазина на платформе Simpla. Основные задачи включают улучшение показателей PageSpeed, а также снижение значений Time to First Byte (TTFB) и Interaction to Next Paint (INP), которые в данный момент превышают норму.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Создание парсера для извлечения объявлений с olx.ua, который формирует таблицу с информацией о квартирах: ссылкой, комнатностью, ценой, метражом и другими данными. Убираются дубли, добавляются возможность ручного ввода состояния квартиры и цены ремонта. Реализована сортировка столбцов и экспорт в XLS файл.Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
Требуется разработка парсера для Airbnb, который будет собирать данные об объектах по указанному городу и проверять их заполняемость ежедневно. Необходимо создать веб-интерфейс с фильтрацией по городу, сортировкой по % заполняемости и ссылками на объекты. Оптимизация для удобного использования.Веб-программирование5 заявокЗакрытгод назад
Требуется сделать локализацию интернет-магазина на simpla Smarty, добавив новую языковую версию сайта. Необходимы навыки веб-программирования для корректного выполнения задачи.Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
Необходимо внести правки в Wordpress с использованием темы GeneratePress для достижения высоких результатов на PageSpeed. Задача включает вставку HTML блока в статические страницы под первый абзац основного текста для оптимизации.HTML-верстка5 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется специалист для озвучивания аудио-книги жанра роман объемом около 500 страниц. Идеальный кандидат должен иметь приятный голос и опыт в подобной работе.Озвучивание31 заявкаЗакрыт2 года назад
Создайте сайт для застройщиков с возможностью поиска по атрибутам, цене и названию. Каждая карточка объекта должна включать рендер, описание, карту и документы. На карте отображайте все новостройки с подсветкой текущего объекта. Реализуйте обновление страниц с изменением цен и возможность локализации на 3 языка.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт3 года назад
- $157
Ищутся специалисты для выполнения маркетингового анализа для foxiako. Задачи включают создание позиционирования, разработку прототипа продающей страницы и глубокое исследование рынка. В результате необходимо предоставить документ с анализом продукта, клиентов и конкурентов. Ожидается также помощь в создании рекламных текстов и креативов, настройке таргетированной рекламы и установке метрики. Этап 1 включает выполнение третьего пункта.Маркетинговый анализ1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработать макет на WordPress, опираясь на аналогичный шаблон. Необходимы небольшие доработки для достижения желаемого результата. Учитывайте особенности дизайна и функционала.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо написать 10 продающих текстов объемом 2000-3000 символов на темы, связанные с арендой авто, вилл, бунгало, квартир, мото, яхт, лодок, а также услуг фотографа, татуировок и экскурсий в Мексике. Опыт в написании продающих текстов и наличие портфолио обязательны.Продающие тексты18 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка приложения на Android для автоматического подключения к бесплатным Wi-Fi сетям. Приложение должно содержать базу данных с паролями, где пользователи смогут добавлять новые пароли. При обнаружении сети пароль вводится автоматически. Дизайн не требуется, важна функциональность приложения.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно приложение для app store для покупки билетов в кино. Авторизация по номеру телефона и смс. В настройках пользователя - возможность оставить свой e-mail. У каждого пользователя должен быть счет кешбек, который ...Мобильные приложения9 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна мобильная версия для - http://www.procredit.biz Сайт на drupalHTML-верстка10 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать парсер. Входные данные: логин пароль нужное количество просмотров максимальное и минимальное число подписчиков ключевые запросы сообщение Постер выполняет такие действия. Залогинивается, вводит ключевой ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищу сценариста для веселых 3д мультиков. Мультики н широкую аудиторию (мин 5-15лет). Герои новые, максимум 5 героев. Хороший пример - https://vimeo.com/27256955 К кандидату в примерами - преимущество. Присылайте свои предложения.Сценарии12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать скрипт, который будет выполнять в аккаунте: подписку, отписку и лайки с заданным интервалом. Может у кого-то уже есть готовые решения.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сайт для сервисных центров, продавцов запчастей к мобильным телефонам и клиентов. Клиент оставляет запрос на то что ему нужно, а продавцы делают свои предложения. Такой аналогичный сервис есть в автозапчастях - zapchast.com.ua. За ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно написать интересную статью, на тему ремонта мобильных телефонов. Я даю ссылку на youtube ролик, нужно просмотреть ролик и хорошо, красиво, интересно описать и раскрыть данную тему. Ссылка на ролик - https://www.youtube.com/watch?v=NPl1yTmfcYcКопирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна система. Парсинг База данных и 2 клиентских приложения (Андроид и ios ) Более детальное ТЗ в прикрепленном файле. Предлагайте сроки и стоимость.Мобильные приложения1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сайт для сервисных центров, продавцов запчастей к мобильным телефонам и клиентов. Клиент оставляет запрос на то что ему нужно, а продавцы делают свои предложения. Такой аналогичный сервис есть в автозапчастях - zapchast.com.ua. За ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад