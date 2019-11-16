winkel2011

Валера winkel2011

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
15 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
17%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Нужно провести оптимизацию,улучшить показатели pagespeed

    Требуется провести оптимизацию интернет-магазина на платформе Simpla. Основные задачи включают улучшение показателей PageSpeed, а также снижение значений Time to First Byte (TTFB) и Interaction to Next Paint (INP), которые в данный момент превышают норму.

    Настройка интернет-магазиновНастройка сайтовОптимизация кодаОптимизация производительностиGoogle Search Console
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Парсер объявлений с olx

    Создание парсера для извлечения объявлений с olx.ua, который формирует таблицу с информацией о квартирах: ссылкой, комнатностью, ценой, метражом и другими данными. Убираются дубли, добавляются возможность ручного ввода состояния квартиры и цены ремонта. Реализована сортировка столбцов и экспорт в XLS файл.

    Обработка данныхСоздание парсеровOLX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Нужен парсер airbnb

    Требуется разработка парсера для Airbnb, который будет собирать данные об объектах по указанному городу и проверять их заполняемость ежедневно. Необходимо создать веб-интерфейс с фильтрацией по городу, сортировкой по % заполняемости и ссылками на объекты. Оптимизация для удобного использования.

    Создание парсеров
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Правки по wordpress, generatepress

    Необходимо внести правки в Wordpress с использованием темы GeneratePress для достижения высоких результатов на PageSpeed. Задача включает вставку HTML блока в статические страницы под первый абзац основного текста для оптимизации.

    Доработка сайтовWordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Надиктовать и сделать аудио-книгу

    Требуется специалист для озвучивания аудио-книги жанра роман объемом около 500 страниц. Идеальный кандидат должен иметь приятный голос и опыт в подобной работе.

    Озвучивание31 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Сайт для застройщиков

    Создайте сайт для застройщиков с возможностью поиска по атрибутам, цене и названию. Каждая карточка объекта должна включать рендер, описание, карту и документы. На карте отображайте все новостройки с подсветкой текущего объекта. Реализуйте обновление страниц с изменением цен и возможность локализации на 3 языка.

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Заказ маркетинговых услуг для - foxiako (этап 1 - Исследование)

    $157

    Ищутся специалисты для выполнения маркетингового анализа для foxiako. Задачи включают создание позиционирования, разработку прототипа продающей страницы и глубокое исследование рынка. В результате необходимо предоставить документ с анализом продукта, клиентов и конкурентов. Ожидается также помощь в создании рекламных текстов и креативов, настройке таргетированной рекламы и установке метрики. Этап 1 включает выполнение третьего пункта.

    Маркетинговый анализ1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Макет на Wordpress

    Требуется разработать макет на WordPress, опираясь на аналогичный шаблон. Необходимы небольшие доработки для достижения желаемого результата. Учитывайте особенности дизайна и функционала.

    HTMLWordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Продающие тексты

    Необходимо написать 10 продающих текстов объемом 2000-3000 символов на темы, связанные с арендой авто, вилл, бунгало, квартир, мото, яхт, лодок, а также услуг фотографа, татуировок и экскурсий в Мексике. Опыт в написании продающих текстов и наличие портфолио обязательны.

    Продающие тексты18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Приложение на Android - бесплатный Wi-Fi

    Требуется разработка приложения на Android для автоматического подключения к бесплатным Wi-Fi сетям. Приложение должно содержать базу данных с паролями, где пользователи смогут добавлять новые пароли. При обнаружении сети пароль вводится автоматически. Дизайн не требуется, важна функциональность приложения.

    Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Приложение для appstore - покупка билетов в кино

    Нужно приложение для app store для покупки билетов в кино. Авторизация по номеру телефона и смс. В настройках пользователя - возможность оставить свой e-mail. У каждого пользователя должен быть счет кешбек, который ...

    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Автоматизированный постер для YouTube

    Необходимо сделать парсер. Входные данные: логин пароль  нужное количество просмотров максимальное и минимальное число подписчиков ключевые запросы сообщение Постер выполняет такие действия. Залогинивается, вводит ключевой ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сценарист

    Ищу сценариста для веселых 3д мультиков. Мультики н широкую аудиторию (мин 5-15лет). Герои новые, максимум 5 героев. Хороший пример - https://vimeo.com/27256955 К кандидату в примерами - преимущество. Присылайте свои предложения.

    Сценарии12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сервис по поиску запчастей

    Сайт для сервисных центров, продавцов запчастей к мобильным телефонам и клиентов. Клиент оставляет запрос на то что ему нужно, а продавцы делают свои предложения. Такой аналогичный сервис есть в автозапчастях - zapchast.com.ua. За ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужна интересная техническая статья

    Нужно написать интересную статью, на тему ремонта мобильных телефонов. Я даю ссылку на youtube ролик, нужно просмотреть ролик и хорошо, красиво, интересно описать и раскрыть данную тему. Ссылка на ролик - https://www.youtube.com/watch?v=NPl1yTmfcYc

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сервис по поиску запчастей

    Сайт для сервисных центров, продавцов запчастей к мобильным телефонам и клиентов. Клиент оставляет запрос на то что ему нужно, а продавцы делают свои предложения. Такой аналогичный сервис есть в автозапчастях - zapchast.com.ua. За ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров

arykovalex
42 года
3 года в сервисе
Был
12 минут назад
$15
10 баллов
2 месяца назад
Нужно провести оптимизацию,улучшить показатели pagespeed
Google Search ConsoleНастройка интернет-магазиновНастройка сайтовОптимизация кодаОптимизация производительности
Валера, огромное спасибо за такой теплый отзыв! Был рад помочь и рад, что вам понравился процесс работы. Стараюсь всегда подходить к задачам с вниманием к деталям и держать связь, чтобы результат был максимально удобным и полезным. Если понадобится еще помощь – всегда на связи! 😊🚀
Хочу поделиться своим впечатлением о работе. После размещения задачи связались в телеграм и я удивился, что он уже был подготовлен и уже четко рассказал что нужно делать, хотя я не оставлял линк, но он был в скрине. Задачу не откладывал, все сделал в течении дня, всегда был на связи и рассказывал, что он заметил и что можно сделать и что улучшить. Работой с Алексеем был приятно удивлен. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
maksim235
Максим 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$500
10 баллов
5 лет назад
Приложение. Обмен-валют
AndroidiOSПарсинг данных
Отлично. Рекомендую!
все ок
Ответный отзыв
piro_std
Тимур 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Нужен скрипт под Instagram для массфолловинг
Все хорошо
Выполнение работы выполнены согласно изначальным оговоренным условиям
Ответный отзыв
kemsnake1
Иван 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Rss лента для сайта на Drupal
Drupal
Четкая постановка задачи. Оплата в срок. Рекомендую!
Ваня, все сделал быстрее указанного срока. После оплаты возник вопрос с корректировкой - без всяких вопросов помог. Хорошо разбирается в друпале. Я рад выполненной работой, спасибо.
Ответный отзыв