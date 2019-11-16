Приложение. Обмен-валют

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен6 заявок541 просмотр

Нужна система.

Парсинг

База данных

и 2 клиентских приложения (Андроид и ios )

Более детальное ТЗ в прикрепленном файле.

Предлагайте сроки и стоимость.

AndroidiOSПарсинг данных
7 лет назад
winkel2011
Валера 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

maksim235
Максим 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$500
14 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отлично. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

maksim235
Максим 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад