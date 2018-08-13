Натянуть дизайн на приложение

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Завершен1 заявка164 просмотра

Необходимо натянуть дизайн на приложение. Пока будет одна вкладка http://joxi.ru/WKAx5ecMynLWr8 "Займы"

7 лет назад
Ezhkos
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

DimaDen94
Дмитри 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)
7 лет назад
$10
2 дня
Справился с задачей. Не тянул.
Оплатил сразу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

DimaDen94
Дмитри 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)
7 лет назад