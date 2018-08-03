Простое инфо приложение для больницы на андроид с 2 фичами

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт8 заявок230 просмотров

Надо простенькое приложение для больницы.  

основное :

  • контакты
  • персонал
  • фото врачей
  • услуги(прайс)
  • адрес
  • новости больницы
все эти данные есть на сайте.

2 главные фичи: 

1.админ панель (на сайте или внутри приложения) админ панель нужна чтобы постить новости(поле для новостей и кнопка "пост") для АДМИНА. Приложение узнает что это админ(каким-то образом)

для всех остальных юзеров – обычный функционал. 

2. пуш уведомления когда изменения в ценах или услугах. 

вы постите приложение в гугл плей, чтобы я показал начальнику. 

сайт больницы – www.onko-astana.kz

иконка и примерный макет, как выглядит приложение добавлены в закрепе.

Android
7 лет назад
erjcan
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров