Нужно сделать приложение-браузер (в нем будет открываться только один сайт) с общими и персональными пуш-уведомлениями. Функционал приложения: 1. браузер в котором жестко зашит один сайт 2. при загрузке с мобильного ...
Простое инфо приложение для больницы на андроид с 2 фичами
Надо простенькое приложение для больницы.
основное :
- контакты
- персонал
- фото врачей
- услуги(прайс)
- адрес
- новости больницы
2 главные фичи:
1.админ панель (на сайте или внутри приложения) админ панель нужна чтобы постить новости(поле для новостей и кнопка "пост") для АДМИНА. Приложение узнает что это админ(каким-то образом)
для всех остальных юзеров – обычный функционал.
2. пуш уведомления когда изменения в ценах или услугах.
вы постите приложение в гугл плей, чтобы я показал начальнику.
сайт больницы – www.onko-astana.kz
иконка и примерный макет, как выглядит приложение добавлены в закрепе.
Заявки фрилансеров
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