Простое инфо приложение для больницы на андроид с 2 фичами

Надо простенькое приложение для больницы.

основное :

контакты

персонал

фото врачей

услуги(прайс)

адрес

новости больницы

все эти данные есть на сайте.

2 главные фичи:

1.админ панель (на сайте или внутри приложения) админ панель нужна чтобы постить новости(поле для новостей и кнопка "пост") для АДМИНА. Приложение узнает что это админ(каким-то образом)

для всех остальных юзеров – обычный функционал.

2. пуш уведомления когда изменения в ценах или услугах.

вы постите приложение в гугл плей, чтобы я показал начальнику.

сайт больницы – www.onko-astana.kz

иконка и примерный макет, как выглядит приложение добавлены в закрепе.