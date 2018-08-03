Нужно приложение для смартфона

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Закрыт7 заявок151 просмотр

Приложение псвдо облачный майнинг

1 Начисление гигахешей за просмотр рекламы

2 Покупка гигахешей

3 рефералка

4 заказ на вывод бикоина в ручном режиме

7 лет назад
krivbass111
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров