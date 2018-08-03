Приложение для ios + android

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок215 просмотров

Приветствую!

Что нужно:

Написать приложение с использованием Framework7 + CodeIgniter + MariaDB

Нотификация обязательна! Плюс объяснение, как публиковать)

ТЗ вышлю по запросу. 

AndroidCodeIgniteriOS
7 лет назад
yurashklyaev
Юрий 
32 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров