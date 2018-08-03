Есть несколько приложений которые необходимо доработать. Готов выслать исходники, чтобы вы могли разобрать и посмотреть их.
Приложение для ios + android
Приветствую!
Что нужно:
Написать приложение с использованием Framework7 + CodeIgniter + MariaDB
Нотификация обязательна! Плюс объяснение, как публиковать)
ТЗ вышлю по запросу.
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