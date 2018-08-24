Редизайн front-end ios приложения (swift 3)

Несмотря на свой молодой возраст, Геворг лучший профессионал с кем я встречался по iOS/Swift/ObjectiveC. Геворг соблюдает все сроки, в случае каких-то замечаний багов в кратчайшие сроки их устраняет. Самостоятельно принимает лучшие решения, где не хватает данных в документации. Геворг разобрался в чужом плохом коде и без проблем проделал все изменения. Благодаря этому я дал ему дополнительный проект. Теперь я буду работать с Геворгом на постоянной основе. Рекомендую! +++++