Редизайн front-end ios приложения (swift 3)

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Завершен4 заявки264 просмотра

Есть работающее приложение, нужно изменить его, чтобы оно соответствовало новому дизайну.

iOSSwift
7 лет назад
hasumad
Вадим 
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

gevorgnanyan
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$350
15 дней
Несмотря на свой молодой возраст, Геворг лучший профессионал с кем я встречался по iOS/Swift/ObjectiveC. Геворг соблюдает все сроки, в случае каких-то замечаний багов в кратчайшие сроки их устраняет. Самостоятельно принимает лучшие решения, где не хватает данных в документации. Геворг разобрался в чужом плохом коде и без проблем проделал все изменения. Благодаря этому я дал ему дополнительный проект. Теперь я буду работать с Геворгом на постоянной основе. Рекомендую! +++++
Вадим очень хороший человек, с ним очень легко работать, он очень быстро понял мои ответы и вопросы. Так приятно работать с ним, я предлагаю работать с ним.

Заявки фрилансеров

gevorgnanyan
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад