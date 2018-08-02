Необходимо сделать мобильное приложение Дизайн готов ТЗ есть Информацию предоставлю в личку
Мобильное приложение на React Native
Приложение чем-то похоже на спортивное ориентирование.
Требования:
- Минимализм в дизайне
- Регистрация аккаунта
- Расстановка точек на карте (автоматически рандомным образом или вручную)
- Отметка точек в радиусе 20-50м (настраеваемый диапазон)
- Сохранение количества отмеченых точек в профиле пользователя
- Запрос обмена точек на призы
- Интегрированая реклама
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