Мобильное приложение на React Native

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Закрыт3 заявки174 просмотра

Приложение чем-то похоже на спортивное ориентирование.

Требования:

- Минимализм в дизайне

- Регистрация аккаунта

- Расстановка точек на карте (автоматически рандомным образом или вручную)

- Отметка точек в радиусе 20-50м (настраеваемый диапазон)

- Сохранение количества отмеченых точек в профиле пользователя

- Запрос обмена точек на призы

- Интегрированая реклама

React Native
7 лет назад
levikmax
32 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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