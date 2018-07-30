Сделать PUSH уведомления в андройд приложении

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Закрыт1 заявка151 просмотр

уделать или заново внедрить пуш уведомления,суть в том что водителю приходит  заказ и приложение должно закрывать другие и вылазить на экран с поступившим заказом чтоб водитель его не профукал

7 лет назад
web152
70 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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