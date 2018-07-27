Доработка ANDROID приложения на KOTLIN

Добрый день, есть приложение Android на KOTLIN по заказу такси (для водителей) но в приложении есть баги - оно не дает взять заказ. Задача провести тестирование приложения вместе с программистами по серверной части/ Оплата почасовая. Напишите какая ставка у вас за час работы. Думаю, что нужно пару часов для отладки, ну +-

Оплата напрямую, по факту

Возможна оплата WMR Western Union ЯД Qiwi пластиковые карты