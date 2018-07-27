Требуется разработчик мобильного приложения

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Закрыт3 заявки183 просмотра

Требвания :

язык программирования: Котлин 

срок разработки:  2 месяца

дизайн макетов: есть 

Серверная часть (backend): есть

Наличие API: есть 

Для ознакомлением с макетами просьба стучатся в лс.

Требования к разработчику: Наличие релевантного опыта, отзывов и портфолио. 

Расчет производится в рублях, в том числе по безналу.

7 лет назад
dimkasp
45 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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