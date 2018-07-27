Необходимо переделать приложение MOBILE TAXI так, что бы при поступлении нового заказа вместо только аудио-сигнала автоматически открывалось само приложение на экране,как в приложении "тачку!",по принципу push-уведомления...
Создание Приложения на iOS и Android + дизайн
Простое приложение, нужное только для преподавателей. Они будут там регистрироваться, вносить необходимую информацию о своем образовании и опыте работы. Также с помощью приложения преподаватели будут узнавать о месте и времени проведения своего оффлайн-занятия. Никакого видеоконтента, онлайн курсов здесь не предполагается. Возможность для преподавателя загрузить несколько фото нужна для контроля, что занятие состоялось.
Обратите внимание, что приложение будет на двух языках – английском и арабском. Соответственно, в арабской версии все содержание приложение будет отзеркалено, т к текст там читается справа налево. Это нужно учитывать в дизайне.
Описание
назначение приложения: приложение должно быть разработано и разработано для учителей-добровольцев, которые будут давать физические курсы / обучение в классе
операционная система: ios, android
языки: английский, арабский
функционал: новости, о нас страницы логин / регистрация / профиль пользователя / зарегистрированный контент пользователей
схема программы:
скачивание программы: учитель будет скачивать софт из аппстора или гугл маркета на свой мобильный
Логин пользователя или регистрация: учитель будет подкреплять форму в приложении, включая полное имя, контакт, образование, опыт работы и т. д.
одобрения администрации: администратор получит информацию пользователя и одобрит или отклонит, основываясь на полученной информации
уведомление пользователя: в случае или одобрении, пользователь получит push-уведомление и электронную почту
доступ пользователей: после утверждения пользователь получит доступ к одному из них (всего 3. администратор примет решение о том, к какому курсу, включая курсовую краткую, видео-краткий, местоположение и время проведения занятий
Отправить уведомление: если любые обновления на курсах (местоположение, время и т. д.) пользователь получит push-уведомление и электронную почту с информацией об обновлении
курсы / учебные курсы: во время занятий у преподавателя класса будет список для регистрации заезда. также учитель снимает несколько фотографий со своего мобильного телефона и загружает их через приложение
назовите пожалуйста Вашу цену и сроки исполнения, а так же укажите ссылку на Ваше портфолио
Заявки фрилансеров
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