Создание Приложения на iOS и Android + дизайн

Простое приложение, нужное только для преподавателей. Они будут там регистрироваться, вносить необходимую информацию о своем образовании и опыте работы. Также с помощью приложения преподаватели будут узнавать о месте и времени проведения своего оффлайн-занятия. Никакого видеоконтента, онлайн курсов здесь не предполагается. Возможность для преподавателя загрузить несколько фото нужна для контроля, что занятие состоялось.

Обратите внимание, что приложение будет на двух языках – английском и арабском. Соответственно, в арабской версии все содержание приложение будет отзеркалено, т к текст там читается справа налево. Это нужно учитывать в дизайне.

Описание

назначение приложения: приложение должно быть разработано и разработано для учителей-добровольцев, которые будут давать физические курсы / обучение в классе

операционная система: ios, android

языки: английский, арабский

функционал: новости, о нас страницы логин / регистрация / профиль пользователя / зарегистрированный контент пользователей

схема программы:

скачивание программы: учитель будет скачивать софт из аппстора или гугл маркета на свой мобильный

Логин пользователя или регистрация: учитель будет подкреплять форму в приложении, включая полное имя, контакт, образование, опыт работы и т. д.

одобрения администрации: администратор получит информацию пользователя и одобрит или отклонит, основываясь на полученной информации

уведомление пользователя: в случае или одобрении, пользователь получит push-уведомление и электронную почту

доступ пользователей: после утверждения пользователь получит доступ к одному из них (всего 3. администратор примет решение о том, к какому курсу, включая курсовую краткую, видео-краткий, местоположение и время проведения занятий

Отправить уведомление: если любые обновления на курсах (местоположение, время и т. д.) пользователь получит push-уведомление и электронную почту с информацией об обновлении

курсы / учебные курсы: во время занятий у преподавателя класса будет список для регистрации заезда. также учитель снимает несколько фотографий со своего мобильного телефона и загружает их через приложение

назовите пожалуйста Вашу цену и сроки исполнения, а так же укажите ссылку на Ваше портфолио