Необходимо переделать приложение MOBILE TAXI так, что бы при поступлении нового заказа вместо только аудио-сигнала автоматически открывалось само приложение на экране,как в приложении "тачку!",по принципу push-уведомления...
Нарисовать прототип приложения.
Нужно нарисовать прототип приложения для iOS (нативно).
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