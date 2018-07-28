Разработка андроид приложения

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Добрый день. 

Необходимо сделать мобильное приложение android. 

Тип приложения: витрина. Витрина- это 6 – 10 окошек, в каждом из которых будет размещена картинка с предложением. При клике на одно из предложений будет перенаправление юзера в браузер.  

Готовое приложение должно быть легко переделано под другие нужды при необходимсоти: под новые направления в рамках витрины, удаление/добавление новых блоков. То есть нужен базовый шаблон, который в будущем можно легко видоизменить. 

Графика и наполнение не требуется в данный момент. 

Android
7 лет назад
guest_15328135993124
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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