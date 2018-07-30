Разработка модуля для работы по BLE

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Нужно разработать тестовое приложение, которое сможет включать bluetooth, становиться peripherals девайсом. Далее будет подключение проходить по определенному UART сервису BLE. Характеристики настроек и IDs этого сервиса выдам. 

После успешного подключения нужно будет реализовать передачу данных по Tx и Rx. 

Также нужно будет реализовать алгоритм передачи по блок-схеме. 

Необходимо будет реализовать сервис, который сможет в фоне держать работающим это приложение. 

Более подробная информация и ТЗ есть. 

При успешном выполнении задачи возможно дальнейшее сотрудничество.

Требования к исполнителю:

Уверенная разработка под iOS на swift 

Опыт работы с BLE 

Умение пользоваться git 

Плюсом будет опыт разработки со считывателями Nordic nRF52.

GitiOSSwift
7 лет назад
volodindm
Андрей 
52 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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