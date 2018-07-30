Разработка модуля для работы по BLE

Нужно разработать тестовое приложение, которое сможет включать bluetooth, становиться peripherals девайсом. Далее будет подключение проходить по определенному UART сервису BLE. Характеристики настроек и IDs этого сервиса выдам.

После успешного подключения нужно будет реализовать передачу данных по Tx и Rx.

Также нужно будет реализовать алгоритм передачи по блок-схеме.

Необходимо будет реализовать сервис, который сможет в фоне держать работающим это приложение.

Более подробная информация и ТЗ есть.

При успешном выполнении задачи возможно дальнейшее сотрудничество.

Требования к исполнителю:

Уверенная разработка под iOS на swift

Опыт работы с BLE

Умение пользоваться git

Плюсом будет опыт разработки со считывателями Nordic nRF52.