Необходимо переделать приложение MOBILE TAXI так, что бы при поступлении нового заказа вместо только аудио-сигнала автоматически открывалось само приложение на экране,как в приложении "тачку!",по принципу push-уведомления...
Разработка модуля для работы по BLE
Нужно разработать тестовое приложение, которое сможет включать bluetooth, становиться peripherals девайсом. Далее будет подключение проходить по определенному UART сервису BLE. Характеристики настроек и IDs этого сервиса выдам.
После успешного подключения нужно будет реализовать передачу данных по Tx и Rx.
Также нужно будет реализовать алгоритм передачи по блок-схеме.
Необходимо будет реализовать сервис, который сможет в фоне держать работающим это приложение.
Более подробная информация и ТЗ есть.
При успешном выполнении задачи возможно дальнейшее сотрудничество.
Требования к исполнителю:
Уверенная разработка под iOS на swift
Опыт работы с BLE
Умение пользоваться git
Плюсом будет опыт разработки со считывателями Nordic nRF52.
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