Разработка мобильного приложения для смартфонов на iOS

Простое приложение, нужное только для преподавателей. Они будут там регистрироваться, вносить необходимую информацию о своем образовании и опыте работы. Также с помощью приложения преподаватели будут узнавать о месте и времени проведения своего оффлайн-занятия. Никакого видеоконтента, ...