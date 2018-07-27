Разработка мобильного приложения для смартфонов на iOS

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки182 просмотра

Разработать 2 сборки мобильного приложения согласно ТЗ и прилагаемым документам.

Одна сборка должна содержать модуль отображения рекламных блоков.

На входе:

  • ТЗ;
  • Карта переходов;
  • Графические материалы.
На выходе:

  • 2-е сборки одного приложения;
  • Обеспечить тестирование обеих сборок.
iOS
7 лет назад
daborosh
Дмитрий 
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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