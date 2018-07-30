Подключение мультитача для приложения под Windows

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Имеется приложение на C#, работающее на десктопе. Требуется адаптировать его к использованию на планшете с Windows, а именно реализовать функцию Multi-touch для управления с тачскрина.

Требуются следующие функции:

- изменения масштаба

- возможность зажатия двух кнопок

- быстрое распознавание долгого нажатия на кнопку

7 лет назад
guest_15330381623367
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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