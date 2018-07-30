Написать приложение для IOS

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Закрыт4 заявки179 просмотров

Требуется собрать приложение под IOS, пользуясь нашими исходниками для Android. Для связи - [email protected]

AndroidiOS
7 лет назад
Paradoxall
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров