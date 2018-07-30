Разработать web-приложение

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка158 просмотров

Требуется разработать web-приложение для просмотра и проигрывания аудио файлов. 

Информация о файлах хранится в базе данных MySQL/MariaD

Файлы на диске в формате WAV. Количество записей в БД сотни тысяч. База постоянно пополняется. 

Web-приложение, отображает список файлов в многостраничную таблицу, позволяет прослушать или скачать файл непосредственно из браузера.

Реализация: SPA-приложение. React, redux, express, bootstrap. На выходе нужны компоненты для возможности встраивания в другие web-приложения. 

тз скину в личку кандидату 

BootstrapMySQL
7 лет назад
toto13
Михаил 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров