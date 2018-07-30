уделать или заново внедрить пуш уведомления,суть в том что водителю приходит заказ и приложение должно закрывать другие и вылазить на экран с поступившим заказом чтоб водитель его не профукал
Разработать web-приложение
Требуется разработать web-приложение для просмотра и проигрывания аудио файлов.
Информация о файлах хранится в базе данных MySQL/MariaD
Файлы на диске в формате WAV. Количество записей в БД сотни тысяч. База постоянно пополняется.
Web-приложение, отображает список файлов в многостраничную таблицу, позволяет прослушать или скачать файл непосредственно из браузера.
Реализация: SPA-приложение. React, redux, express, bootstrap. На выходе нужны компоненты для возможности встраивания в другие web-приложения.
тз скину в личку кандидату
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