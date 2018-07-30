Разработчик iOS

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Закрыт1 заявка135 просмотров

Ищем разработчика iOS.

Желательно опыт работы в "подменной реальности"https://www.fl.ru/projects/3759523/razrabotchik-ios-prilojeniya.html

Приложение разработано требуется ведение и разработка обновлений

Компании просьба не беспокоить.

iOS
7 лет назад
yspex45
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров