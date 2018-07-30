Мобильное приложение

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Закрыт3 заявки163 просмотра

Необходимо написать мобильное приложение по типу таких https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.digipeople.omnicomm , https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gurtam.wialon_client , https://play.google.com/store/apps/details?id=org.apache.cordova.GeoritmMobileFree . Непосредственно ТЗ будем обсуждать при общении. Нужен будет дизайн и техническая составляющая.   

Опыт работы с подобными проектами для IOS и GA обязателен. Сроки, стоимость (примерная), примеры работ 

iOS
7 лет назад
dmitryi777
Дмитрий 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов

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