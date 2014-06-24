levikmax

Левик Максим levikmax

 
30 летУкраина/Одесса
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
disadis
Денис 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Верстка одной страницы по PSD макету
Отличный заказчик. Крайне четко и адекватно ставит задачи и знает чего хочет. Работая с Максимом, будьте уверены, вы останетесь довольны!
Выполнил все не хорошо, а ОТЛИЧНО! Быстро, качественно - приятно сотрудничать. Спасибо!
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proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
$10
10 баллов
10 лет назад
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Максим адекватный заказчик и приятный в общении человек. Чёткая и грамотная постановка задачи, своевременная оплата. Всё хорошо, сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Качественно и быстро выполнил работу. На просьбы подправить реагирует адекватно. Спасибо!
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