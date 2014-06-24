Приложение чем-то похоже на спортивное ориентирование. Требования: - Минимализм в дизайне - Регистрация аккаунта - Расстановка точек на карте (автоматически рандомным образом или вручную) - Отметка точек в радиусе 20-50м (настраеваемый диапазон) - Сохранение количества отмеченых точек в профиле пользователя - Запрос ...
- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Продолжительность около 2 минут и bpm 110. Трек должен быть веселым и позитивным.Музыка и Звуки21 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $70
Главные условия - минимализм и простота. Страницы: - Главная - Демо-страница плагина - Демо-страница списка аддонов плагина - Полная страница аддона - Документация (список статей) - Новости (список новостей) - Полная страница новости/статьи документацииДизайн сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт уже готовый. Для этого сайта требуется некий логотип, который будет отлично подходить под уже имеющийся дизайн.Логотипы и Знаки47 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужен человек, который напишет тексты на русском языке для оформления страницы веб-студии. Текст должен быть уникальным и привлекательным, но не для СЕО.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужен специалист, который выполнит определенные в ТЗ правки по сайту на MODx.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужно сверстать HTML версию PSD макета. Кроссбраузерность только под актуальные версии браузеров.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Нужен человек, который переделает готовый сайт. Изменит контакты, фото и и зальет на FTP.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Нужен дизайн блога, на подобии Tumblr. Предлагайте свои варианты цены и сроки.Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт10 лет назад