Приложение Android/iOS + сервер + сайт

Нужен разработчик приложения в формате клиент-сервер.

Продукт для фитнес-клуба.

Программа содержит несколько разделов:

- календарь тренировок: управление тренировками, как пользователем так и тренером. бронирование/корректировка.

- программа тренировок: управление программами. пополняемая база видов упражнений с указанием повторений и пр.

программа дает возможность выбрать несколько ролей:

а) тренеры: фото/видео. анкета. оценка компетенций/ оценка пользователей. свои программы (их стоимость). календарь/расписание занятости. встроенный чат.

б) клиенты: анкета с фото. финансы (сколько потрачено и на что). подписан на какие программы. тайм-лапс изменений (фото-морф).

в) клуб: управление тренерами. информация о клиентах и их расходах.

сайт повторяет функционал.

Не пишу стоимость, потому что нужно понимать, возьметесь ли вы только за приложение андрой+сервер, айос+сервер, +сайт, вся тех.часть, или возьметесь комплексом включая дизайн интерфейсов.

Точное ТЗ разрабатываем вместе, после определения общего объема работ.

Сроки разработки. Нужен "быстрый старт", то есть нужно показать работающий прототип мобильного приложения (в красивой обертке) в течение месяца, далее график согласуем.