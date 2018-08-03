Разработка приложения на Android

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Закрыт14 заявок206 просмотров

Добрый день. 

Необходимо разработать не сложное приложение, оно уже есть на IOS.

AndroidiOS
7 лет назад
GhenBen
Юлия 
34 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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