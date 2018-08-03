Доработать приложения ANDROID и iOS

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Закрыт2 заявки144 просмотра

Есть несколько приложений которые необходимо доработать. Готов выслать исходники, чтобы вы могли разобрать и посмотреть их.

AndroidiOS
7 лет назад
Max1mus7777
Максим 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров