Доработать приложения ANDROID и iOS

Необходимо написать мобильное приложение по типу таких https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.digipeople.omnicomm , https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gurtam.wialon_client , https://play.google.com/store/apps/details?id=org.apache.cordova.GeoritmMobileFree . Непосредственно ТЗ будем обсуждать при общении. Нужен будет дизайн и техническая составляющая. Опыт работы с подобными проектами для IOS и GA обязателен. Сроки, стоимость (примерная), примеры работ