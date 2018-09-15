Max1mus7777

Нужно обновить сайт в соответствии с новой реакцией api. Сайт написан на самописной CMS. и там есть обмен со сторонним сайтом. Работы много.
- $250Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно сделать оптимизации сайта на шаблоне Wordpress и внести правки -увеличить скорость загрузки сайта на телефоне -сделать нормальную контактную форму -доработать основные посадочные страницы под категории услуг -добавит пункты и ...Закрыт6 лет назад
Доброе утро. Прилагаю 2 скрина текущей карточки товара, которую нужно полностью переделать и сверстать под сайт таким образом, что бы рядом с ценой была форма моментальной отправки заказа с телефоном и именем. ...Закрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно сверстать и натянуть на Wordpress сайт-визитку. Адаптив. ТЗ и макеты – https://drive.google.com/drive/folders/1N0gKnOri-b0e6gQjOw2vfaaMdWTSG8Pk Интересует цена и сроки По срокам не тороплю. Главное качество.HTML-верстка14 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Ищу исполнителя на перенос сайта с WIX на движок пригодный для SEO продвижения и настройки контекстной рекламы с якорями. К сайту нужны будут несколько корпоративных адресов почты, привязанных к сайту. ...Закрыт6 лет назад
Сверстать несколько сайтов на чистом коде и некоторые натянуть на CMS Макеты в PSD вышлю кандидату Прошу указать стоимость верстки главной страницы отдельно (адекватные цены) Натяжка на CMS ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт6 лет назад
Конвертация сайта в приложения Android/ios Требуется конвертация сайта в приложения Android/ios и публикация в магазинах.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток, коллеги. Нужно сверстать сайт + сделать программную часть (чтобы работали все формы, кнопки и т.п.) + перенести на текущий хостинг и домен. Домен текущего сайта compass-mebel .ru Страницы прикрепляю.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть сайт на Joomla, который работал несколько лет исправно. Но сейчас появилась проблема. Есть скрипт с трассировкой запроса при котором идет циклический запрос в базу данных, из-за чего растет нагрузка на сервер и хостер ...Закрыт6 лет назад
Нам нужно: - windows приложение с exe файлом на любом языке (C++, C#, Python и пр), - В этом приложении должен быть вебвью для отображения нашего сайта instascan. vot .byПрикладное ПО5 заявокЗакрыт6 лет назад
Накидать простенький сайт для магазина молочной продукции (гипотетический магазин) с использованием Drupal'а Можно 2-3 страницы и небольшой магазинчик (список товаров) Сайт нужен для демонстрации возможностей cms'ки ПРОСТО ПРИМЕР Сделал бы сам но время не позволяетСайты «под ключ»7 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Требуется разработать парсер для сохранения статистики футбольных игроков в excel. Источник данных: fantasy. premierleague. KOM /a/statistics/total_points (пробелы в адресе!) Слева от имени игрока есть иконка ...Закрыт6 лет назад
Требуется добавить медиагалерию, по аналогии: medvedkovo-juzhnoe.mos.ru... Исходный сайт: yug-medvedkovo.ru/ Требуется сделать медиагалерею, которая будет отображать мероприятия отсюда: yug-medvedkovo.ru/adminis... ...Закрыт6 лет назад
Нужно разработать веб приложение - VueJS - основной функционал - JavaScript - HTML с препроцессором pug Работать должно в опере, хром, яндекс браузер и фирефокс Приложение должно иметь два варианта ...Закрыт6 лет назад
Требуется разработать плагин для сайта Wordpress. Создание кастомных записей. Функционал смежный с WP. Интересует стартовая цена. ТЗ и его доработка будет отправлена исполнителю.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу верстальщика, кто сделает адаптивную верстку главной страницы сайта, который уже существует. В рамках верстки мы меняем главное меню в шапке (добавление новых пунктов Продукция и Услуги, в которых есть выпадающее меню ...HTML-верстка27 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо связать данные из php-файла и карточки товаров на лэндинге http://project1022553.tilda.ws/page4388753.html 1. Для каждого из продуктов, например капуста offer id="3530", необходимо подставить актуальную стоимость отсюда https://www.foodza.ru/bitrix/catalog_export/yml_cat1_942552.php Файл с данными обновляется несколько раз в ...Закрыт6 лет назад
Необходимо внести правки, с последующей поддержкой. - Сделать, чтобы невозможно было создавать одновременно заявки, которые или совпадают или перекрывают друг друга. - Проанализировать, есть ли дубли в системе. Это основное. Дальше еще ...Закрыт6 лет назад
Внести ряд доработок wordpress. Изменить текст и прочееВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо сделать правки на сайте Modx. Сделать функцию "забыл пароль" Обновить Modx И т.п. Тз скину кандидату .Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад