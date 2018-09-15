Max1mus7777

Максим Max1mus7777

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Обновить сайт

    $250

    Нужно обновить сайт в соответствии с новой реакцией api. Сайт написан на самописной CMS. и там есть обмен со сторонним сайтом.  Работы много.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать правки и оптимизацию на Вордпресс

    Нужно сделать оптимизации сайта на шаблоне Wordpress и внести правки -увеличить скорость загрузки сайта на телефоне -сделать нормальную контактную форму -доработать основные посадочные страницы под категории услуг  -добавит пункты  и ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переделать карточку товара и форму отправки в WP

    Доброе утро.  Прилагаю 2 скрина текущей карточки товара, которую нужно полностью переделать и сверстать под сайт таким образом,  что бы рядом с ценой была форма моментальной отправки заказа с телефоном и именем.  ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка сайта на cms wordpress

    Здравствуйте! Нужно сверстать и натянуть на Wordpress сайт-визитку. Адаптив.   ТЗ и макеты – https://drive.google.com/drive/folders/1N0gKnOri-b0e6gQjOw2vfaaMdWTSG8Pk Интересует цена и сроки По срокам не тороплю. Главное качество.

    WordPress
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перенос сайта с WIX и доработка

    Добрый день!  Ищу исполнителя на перенос сайта с WIX на движок пригодный для SEO продвижения и настройки контекстной рекламы с якорями. К сайту нужны будут несколько корпоративных адресов почты, привязанных к сайту. ...

    Wix
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужна верстка и натяжка на CMS

    Сверстать несколько сайтов на чистом коде и некоторые натянуть на CMS  Макеты в PSD вышлю кандидату Прошу указать стоимость верстки главной страницы отдельно (адекватные цены) Натяжка на CMS ...

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка и натяжка на ModX

    Доброго времени суток, коллеги.   Нужно сверстать сайт + сделать программную часть (чтобы работали все формы, кнопки и т.п.) + перенести на текущий хостинг и домен.   Домен текущего сайта  compass-mebel .ru  Страницы прикрепляю.

    MODX
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Помочь разобраться со скриптами на сайте на Joomla

    Есть сайт на Joomla, который работал несколько лет исправно.  Но сейчас появилась проблема. Есть скрипт с трассировкой запроса при котором идет циклический запрос в базу данных, из-за чего растет нагрузка на сервер и хостер ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Простейший сайт на Drupal

    Накидать простенький сайт для магазина молочной продукции (гипотетический магазин) с использованием Drupal'а Можно 2-3 страницы и небольшой магазинчик (список товаров) Сайт нужен для демонстрации возможностей  cms'ки ПРОСТО ПРИМЕР   Сделал бы сам но время не позволяет

    Drupal
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка парсера

    Добрый день. Требуется разработать парсер для сохранения статистики футбольных игроков в excel.  Источник данных:  fantasy. premierleague. KOM /a/statistics/total_points (пробелы в адресе!)  Слева от имени игрока есть иконка ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить медиагалерею. Движок Umi-cms

    Требуется добавить медиагалерию, по аналогии:   medvedkovo-juzhnoe.mos.ru...   Исходный сайт: yug-medvedkovo.ru/   Требуется сделать медиагалерею, которая будет отображать мероприятия отсюда:   yug-medvedkovo.ru/adminis...   ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Плагин для сайта Wordpress

    Требуется разработать плагин для сайта Wordpress. Создание кастомных записей. Функционал смежный с WP. Интересует стартовая цена. ТЗ и его доработка будет отправлена исполнителю.

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка одной страницы

    Ищу верстальщика, кто сделает адаптивную верстку главной страницы сайта, который уже существует.   В рамках верстки мы меняем главное меню в шапке (добавление новых пунктов Продукция и Услуги, в которых есть выпадающее меню  ...

    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработки на Tilda

    Необходимо связать данные из php-файла и карточки товаров на лэндинге http://project1022553.tilda.ws/page4388753.html 1. Для каждого из продуктов, например капуста offer id="3530", необходимо подставить актуальную стоимость отсюда https://www.foodza.ru/bitrix/catalog_export/yml_cat1_942552.php Файл с данными обновляется несколько раз в ...

    HTMLPHPTilda
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Правки коворкинга (CRM)

    Необходимо внести правки, с последующей поддержкой. - Сделать, чтобы невозможно было создавать одновременно заявки, которые или совпадают или перекрывают друг друга.  - Проанализировать, есть ли дубли в системе. Это основное. Дальше еще ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

Deno_BY
Денис 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов
$50
10 баллов
6 лет назад
Обновить сайт
Было приятно работать. Оплата в сразу после проверки выполнения заказа.
Отличный исполнитель. Сделал все как и обговаривали по тз. Претензий нет.
Ответный отзыв
Igor_ni
Игорь 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Нужен правки для wordpress
WordPress
Работаем не первый раз. Всё отлично. Рекомендую Максима как отличного заказчика.
как всегда все отлично. Работаем не первый раз. Рекомендую исполнителя !
Ответный отзыв
Nicklaos
Николай 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$250
10 баллов
7 лет назад
Сайт на laravel
Laravel
Отличный заказчик
Отличный исполнитель. Все сделал как нужно. Рекомендую !
Ответный отзыв
Igor_ni
Игорь 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Доработать сайт на вордпрессе
WordPress
Рекомендую Максима как отличного заказчика. 5+++
Отличный исполнитель. Работаем второй раз. Работой доволен. Рекомендую к сотрудничеству !
Ответный отзыв
Igor_ni
Игорь 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Специалист вордпресс
WordPress
Максим отличный заказчик. Четкое описание задачи, всегда на связи и быстрая оплата. Рекомендую!!!
Отличный исполнитель. Сделал все как и обсуждали. Работой доволен. Продолжаем сотрудничество!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов