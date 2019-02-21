Сделать правки и оптимизацию на Вордпресс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки205 просмотров
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Нужно сделать оптимизации сайта на шаблоне Wordpress и внести правки

-увеличить скорость загрузки сайта на телефоне

-сделать нормальную контактную форму

-доработать основные посадочные страницы под категории услуг 

-добавит пункты 

и прочее. Это примерно что нужно сделать. Кто заинтересован оставляйте отклик, скину непосредственно расписанное тз. 

5 лет назад
Max1mus7777
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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