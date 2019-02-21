Ruby / Ruby on rails программист.

Реализация !только! Фронт/админки для проекта по тестированию ПО, вся необходимая информация находится в прикрепленном файле, просто скрин-шоты того, как должно выглядеть, где и как должны быть расположены элементы. Бюджет этого задания указан в проекте. Срок выполнения (2) две недели. Спасибо.