Установка блока с видео / Opencart 1.5

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка114 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! 

Необходимо установить на главную страницу блок с видео. Описание со скриншотами в приложении. 

Требования: 

1. Видео не должно блочиться всяким софтом, типа adblock. У нас уже есть видео, которое не отображается у кучи пользователей, второго нам не нужно. 

2. Страница должна открываться за адекватное время. В идеале, как на сайте близзард, практически моментально (или там потоковая подгрузка видео организована или ещё как-то). Если проблема в нашей текущей странице и её надо как-то оптимизировать окей. Если есть другие варианты, с удовольствием выслушаем. Главное, в итоге нужно получить адекватно загружающуюся страницу с видео. 

3. На мобильных нужно оставить примерно как есть. Никакого видео там не нужно, поехать ничего тоже не должно. Просто приемлемое отображение сайта. 

Если сможете сделать, пишите цену и срок выполнения.

OpenCart
5 лет назад
kopenko
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов(-1)