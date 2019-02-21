Установка блока с видео / Opencart 1.5

Есть модуль для внесения рабочего времени в табель (во вложении) прикрепленный файл add.пхп Текущие функции (сейчас работают): - выбор сотрудника - выбор проекта - выбор задачи - начало работ - конец работ Надо добавить функции: - Нужна проверка на дублирующийся записей - Нужна проверка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо установить на главную страницу блок с видео. Описание со скриншотами в приложении.
Требования:
1. Видео не должно блочиться всяким софтом, типа adblock. У нас уже есть видео, которое не отображается у кучи пользователей, второго нам не нужно.
2. Страница должна открываться за адекватное время. В идеале, как на сайте близзард, практически моментально (или там потоковая подгрузка видео организована или ещё как-то). Если проблема в нашей текущей странице и её надо как-то оптимизировать окей. Если есть другие варианты, с удовольствием выслушаем. Главное, в итоге нужно получить адекватно загружающуюся страницу с видео.
3. На мобильных нужно оставить примерно как есть. Никакого видео там не нужно, поехать ничего тоже не должно. Просто приемлемое отображение сайта.
Если сможете сделать, пишите цену и срок выполнения.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
По ТЗ нужно на Тильде сделать одностраничник IT-компании, требуется придумать дизайн и сделать основную вёрстку. ТЗ вышлю по запросу. Бюджет небольшой - до 100usdЗакрыт5 лет назад
- На странице 1.jpg в данный момент все объекты находятся в общем списке, без разделения на районы (здания). Необходимо сделать 1 в 1 как на этом сайте 2.jpg Пример. Есть страница проекта AZIZI STAR 3.png . Если ...Закрыт5 лет назад
Необходимо убрать описание со вторых страниц категорий, чтобы описание было только на первой. Платформа Opencart 3Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Предусловие: существует сайт на Wordpress(Woocommerce) – делался на купленном дизайн-шаблоне. И сейчас есть нерешенная задача, создать товар в котором собрано несколько продукций. (Bundle). Для этого существует плагин: WPC Product Bundles for WooCommerce И на данный момент существует "ошибка". ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо восстановить проект на Python с репозитория на голый сервер + внести небольшие правки по версткеЗакрыт5 лет назад
Необходимо настроить четыре гугл таблицы. Три таблицы для руководителей подразделений с персональным доступом, т.е. один человек имеет доступ к одной своей таблице. И одну сводную таблицу для директора куда поступают данные (цифры). Директор естественно имеет ...Закрыт5 лет назад
Здравствуйте, есть база сертификатов [url=http://185.26.120.139/]185.26.120.139/[/url] на Symfony. Сайт лежит на VDS. В справочнике "Параметры продуктов" есть поле "цвет" этот параметр для каждого продукта свой, сейчас оно текстовое, необходимо его изменить на список параметров. Список будет состоять из ...Закрыт5 лет назад
Нужно сделать что бы добавлялось описание в карточки товаров. Сейчас оно не работает. При вводе в админке текст не отображается на сайтеВеб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Работы на 2 мин.: на IPad некорректно отображается простейший сайт, - не видно фоновое изображение. - проверить и исправить желательно быстро за минимальный ценник + хороший отзыв (подробности в лс)Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад