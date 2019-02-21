Решить проблему совместимости плагина и WooCommerce

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Предусловие: существует сайт на Wordpress(Woocommerce) – делался на купленном дизайн-шаблоне. 

И сейчас есть нерешенная задача, создать товар в котором собрано несколько продукций. (Bundle). 

Для этого существует плагин: WPC Product Bundles for WooCommerce 

И на данный момент существует "ошибка". которая проявляется при случае если использовать в Bundle продукты типа Variable.  с продуктами Simple все окей. 

WooCommerce
5 лет назад
Andrey_Myasnikov
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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