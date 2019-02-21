Необходимо восстановить проект на Python с репозитория на голый сервер + внести небольшие правки по верстке
Решить проблему совместимости плагина и WooCommerce
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предусловие: существует сайт на Wordpress(Woocommerce) – делался на купленном дизайн-шаблоне.
И сейчас есть нерешенная задача, создать товар в котором собрано несколько продукций. (Bundle).
Для этого существует плагин: WPC Product Bundles for WooCommerce
И на данный момент существует "ошибка". которая проявляется при случае если использовать в Bundle продукты типа Variable. с продуктами Simple все окей.
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