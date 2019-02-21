Установка конструктора скриптов на север NAS

Здравствуйте!

Необходимо установить на файловые сервер (NAS AS6204T) конструктор скриптов. Параметры сервера позволяют это сделать. Исходные файлы и инструкция по установке есть тут https://www.youtube.com/watch?v=sQvVC5c2oOs&t=1s&fbclid=IwAR2hR9mE0DoNBNdMlZtriAZl9PJDE6bR20l0u9XIXWDE6BH2nxRUzK_SVb8

Там содержаться два файла-образа среды Linux и загрузчика Docker.