Установка конструктора скриптов на север NAS

1. Написать авторизацию с помощью электронной почты + переписать гугл авторизацию2. Интегрировать API (EasyPay.Merchant.Contract.2.3 beta) дляпринятия платежей за использование услуги. 1) Услуга на сайте оплачиваетсяодин раз в год. ([url=https://easypay.ua/]https://easypay.ua[/url])2) Такжепредусмотреть возможность оплаты с помощью телефонного номера (sim card).
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Здравствуйте!
Необходимо установить на файловые сервер (NAS AS6204T) конструктор скриптов. Параметры сервера позволяют это сделать. Исходные файлы и инструкция по установке есть тут https://www.youtube.com/watch?v=sQvVC5c2oOs&t=1s&fbclid=IwAR2hR9mE0DoNBNdMlZtriAZl9PJDE6bR20l0u9XIXWDE6BH2nxRUzK_SVb8
Там содержаться два файла-образа среды Linux и загрузчика Docker.
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