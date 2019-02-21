Правки на сайтах CMS Made Simple

Есть два сайта на указанном движке.

По функционалу практически одинаковые. Но содержание у них разное.

Требуются доработки для одного из них. В данный момент они заключаются в том, чтобы убрать ненужные модули и страницы, и скопировать несколько модулей со второго сайта, поставить их на первый.

Дальше тоже будут правки по этим сайтам, но это уже потом отдельно, позже.

Оплата: webmoney, яд или qiwi.