Интеграция api google map на сайт или другое решение

Здравствуйте.

Есть сайт taxigo.online.

Продает трансферы и такси по Италии.

Стоит задача повысить конверсию первой (главной) страницы.

На сайте в инпуты «откуда» и «куда» пользователи вводят название локации, выбирают из базы Сайта предложенные локации в дроплисте и, кликая на кнопку «узнать цену» получают цену на следующей странице.

Локации введены в базу Сайта вручную и имеют привязку к провинции и региону Италии.

Имеют вид:

- название локации Padua

- провинция Padua

- регион Veneto

Проблема: пользователи очень часто не выбирают предложенную в дроплисте локацию, а вводят в инпут адрес, скопированный из гугла формата Via Guizza Conselvana, 5, 35125 Padua PD

Такой локации в нашей базе нет и мы теряем клиента, так как он не может увидеть предложение с ценой на следующей странице.

От программиста нужны варианты решения проблемы.

Как вариант (что приходит мне в голову), можно использовать api Гугл карт.

В Гугл картах каждая локация формата Via Guizza Conselvana, 5, 35125 Padua PD «раскладывается» на:

- город Padua

- улица via Guizza Conselvana

- номер дома 5

- индекс почтовый 35125

- регион Veneto

- провинция Padua

- Италия

Можно оплачивать апи гугл карт и написать обработчик, который будет раскладывать адрес гугла и сопоставляться с базой Сайта и при наличии совпадения - переводить на нужную страницу направления с ценой.

Таким образом это так же даст возможность пользователям уже не быть привязанным к локациям, которые на на сайте в базе, но и выбрать любое место в Италии.

Нужны какие-то решения или реализация моего.

Задача нужно реализовать в короткие сроки и приступить уже с 21/02/19.

Жду предложений.

Спасибо