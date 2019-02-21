Интеграция api google map на сайт или другое решение

Есть дизайн-проект небольшого лэндинга. По функционалу: - на сайте есть не очень сложные калькуляторы, с функционалом вроде "выберите ползунком от 1 до 10"; - кнопка, открывающая поп-ап с выбором из ~20 вариантов, после чего запоминающая выбор - платежка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Есть сайт taxigo.online.
Продает трансферы и такси по Италии.
Стоит задача повысить конверсию первой (главной) страницы.
На сайте в инпуты «откуда» и «куда» пользователи вводят название локации, выбирают из базы Сайта предложенные локации в дроплисте и, кликая на кнопку «узнать цену» получают цену на следующей странице.
Локации введены в базу Сайта вручную и имеют привязку к провинции и региону Италии.
Имеют вид:
- название локации Padua
- провинция Padua
- регион Veneto
Проблема: пользователи очень часто не выбирают предложенную в дроплисте локацию, а вводят в инпут адрес, скопированный из гугла формата Via Guizza Conselvana, 5, 35125 Padua PD
Такой локации в нашей базе нет и мы теряем клиента, так как он не может увидеть предложение с ценой на следующей странице.
От программиста нужны варианты решения проблемы.
Как вариант (что приходит мне в голову), можно использовать api Гугл карт.
В Гугл картах каждая локация формата Via Guizza Conselvana, 5, 35125 Padua PD «раскладывается» на:
- город Padua
- улица via Guizza Conselvana
- номер дома 5
- индекс почтовый 35125
- регион Veneto
- провинция Padua
- Италия
Можно оплачивать апи гугл карт и написать обработчик, который будет раскладывать адрес гугла и сопоставляться с базой Сайта и при наличии совпадения - переводить на нужную страницу направления с ценой.
Таким образом это так же даст возможность пользователям уже не быть привязанным к локациям, которые на на сайте в базе, но и выбрать любое место в Италии.
Нужны какие-то решения или реализация моего.
Задача нужно реализовать в короткие сроки и приступить уже с 21/02/19.
Жду предложений.
Спасибо
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