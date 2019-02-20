Десктопное приложение Windows + драйвер для usb-модема

Необходима разработка приложения, которое будет по АПИ принимать команду с удаленного сервера на отправку СМС, отправлять СМС по указанному номеру абонента через сим-карту, вставленную в модем, получать от оператора статус доставки и отправлять статус обратно на удаленный сервер.

Также в дальнейшем понадобится разработка драйверов для подобных модемов.