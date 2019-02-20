Ищу ГОТОВЫЙ каталог компаний для WP сайта. Готовый значит разрабатывать с нуля НЕ НАДО!!! Что должно быть обязательно: [list][*]Подкатегории (2-3 уровня вложенности)[*]Страница компании (карта, несколько адресов, описание, услуги-теги) [*]Моб версия обязательно[/list] От вас требуется доработка и интеграция в существующий сайт. В ...
Десктопное приложение Windows + драйвер для usb-модема
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима разработка приложения, которое будет по АПИ принимать команду с удаленного сервера на отправку СМС, отправлять СМС по указанному номеру абонента через сим-карту, вставленную в модем, получать от оператора статус доставки и отправлять статус обратно на удаленный сервер.
Также в дальнейшем понадобится разработка драйверов для подобных модемов.
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