Добрый день! У нас готовый сайт реализован на PHP Laravel Framework 5.4 Необходимо в админпанель добавить раздел "Способы оплаты" и подключить LiqPay. В качестве примера взяли за реализацию - след. схему (прикреплены скрины) Подробнее смотрите в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1x-3xd-UhZoZfj_J4B6M26EjzyfPn66kC9oDOQeVab24/edit?usp=sharing
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На PHP Сделать простой рабочий пример Регистрация OAuth 2.0 приложения в Google API Console https://codd-wd.ru/shpargalka-poluchenie-tokenov-dlya-raboty-s-api-servisov-google/ И вытащить инфу о любом сайте. Доступы к аккаунту могу предоставить.
Сейчас не удалось реализовать по примеру приложение server4_doubleclick_net_ru/scripts/service/webmaster.google.api/v2/test-google.php
Замените нижнее подчеркивание на точки.
Пишет об ошибке. Хотя статья вроде свежая.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
У нас есть несколько сайтов на simpla cms. Нужно внести некоторые правки, т.к. не работает некоторый функционал на сайтах. 1. Нужно поставить с одного сайта такого же на другой с другим шаблоном.Сейчас вылазиет ошибка из-за не ...Закрыт5 лет назад
Приветсвую. Необходимо скопировать функционал сметы с возможностью переноса на Битрикс. Cроки очень короткие. Сам сайт и подробности скину непосредственно самим кандидатам. Предлагайте свои сроки и цены.Закрыт5 лет назад
- $80
Есть сайт, логин и пароль от него + куки авторизации, чтобы не писать модуль авторизации. Задача - зайти на страницу сайта под куками и загрузить изображение в форму. Форма подгружается JS скриптами, основная задача - ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, необходимо произвести слияние сайта со скриптом. Полная информация размещена в архиве (ТЗ и скрины). Перед откликом просьба ознакомится и оценить свои возможности.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Имеется сайт [url=http://artelle-doors.ru/catalog/artelle-izgotovlenie-dverey-na-lyuboy-vkus/]http://artelle-doors.ru/catalog/artelle-izgotovlenie-dverey-na-lyuboy-vkus/[/url] Так сейчас выглядит страница категории. Нам нужно сделать две вещи 1) Чтобы здесь отображались только заголовки категорий [url=http://artelle-doors.ru/catalog/]http://artelle-doors.ru/catalog/[/url] 2) Чтобы был новый дизайн шаблон для этих категорий [url=http://prntscr.com/mnjxje]http://prntscr.com/mnjxje[/url] За исключением того случая когда человек нажимает сюда [url=http://prntscr.com/mnjxt9]http://prntscr.com/mnjxt9[/url] . Тут все должно остаться ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
В карточку каждого товара нужно добавить 3 поля с всплывающим списком. Все данные должны задаваться индивидуально для каждого товара. 1) Поля добавляем сюда: 2) Картинку с доставкой убираем. 3) Интервал между полями должен быть небольшой. 4) Оставшееся свободное ...Закрыт5 лет назад
Требуется создать бюджетный сайт (может у кого то есть хороший шаблон, может хороший дизайн) для запуска тестовой рекламной кампании. Направления деятельности Строительство быстровызводимых зданий (ангары, склады, автомойки) Строительство коттеджей и домов Электромонтажные работы Изготовление металлоконструкций Монтаж металлоконструкцийВеб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
Доработать сайт ATS-NN.RU Движок - это адаптированный шаблонизатор на основе smarty [url=https://webformyself.com/vvedenie-v-shablonizator-smarty/]https://webformyself.com/vvedenie-v-shablonizator-smarty/[/url] подробнее тут. У программиста владеющего php сложностей возникнуть не должно. Что требуется реализовать на сайте: 1. В списке товаров внизу страницы добавить кнопку возврата наверх (см. вложение 1). 2. ...Закрыт5 лет назад
См. вложенный файл. Там есть некое тех. задание. Готов ответить на доп. вопросы, если нужно. На первом этапе хочу получить предложения по стоимости, за которую готовы выполнить данную работу и сроки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад