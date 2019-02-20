Добавить 3 поля на сайт Wordpress

В карточку каждого товара нужно добавить 3 поля с всплывающим списком. Все данные должны задаваться индивидуально для каждого товара.

1) Поля добавляем сюда:

2) Картинку с доставкой убираем.

3) Интервал между полями должен быть небольшой.

4) Оставшееся свободное поле подтягиваем вверх, чтобы пустоты не было

5) У всплывающего поля должно задаваться название и отдельно все содержимое. Например: На поле должно быть написано

"Добавить жесткий диск" при нажатии на это поле должен всплывать список:

Полное ТЗ со ссылка ми вложении