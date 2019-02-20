Добавить 3 поля на сайт Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки186 просмотров
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В карточку каждого товара нужно добавить 3 поля с всплывающим списком. Все данные должны задаваться индивидуально для каждого товара. 

1) Поля добавляем сюда:  

2) Картинку с доставкой убираем. 

3) Интервал между полями должен быть небольшой. 

4) Оставшееся свободное поле подтягиваем вверх, чтобы пустоты не было  

5) У всплывающего поля должно задаваться название и отдельно все содержимое. Например: На поле должно быть написано

"Добавить жесткий диск" при нажатии на это поле должен всплывать список: 

Полное ТЗ со ссылка ми вложении

WordPress
5 лет назад
solomatin000
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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